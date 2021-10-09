В Чечне введут QR-коды для посещения общественных мест

В Чечне введут дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, на входе в организации и общественные места теперь нужно будет показать QR-код. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев.

"С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешён только при наличии QR-кодов", — говорится в документе.