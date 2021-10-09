В Чечне введут QR-коды для посещения общественных мест
Без него нельзя будет войти в транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания.
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В Чечне введут дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, на входе в организации и общественные места теперь нужно будет показать QR-код. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев.
"С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешён только при наличии QR-кодов", — говорится в документе.
Там также уточняется, что помимо QR-кодов использовать можно будет сертификат, подтверждающий наличие прививки и справку о болезни, которая была перенесена в течение последних шести месяцев.
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Ранее Лайф писал о том, что в Ростовской области обязали привиться от ковида сотрудников сферы туризма и курьеров. Отметим, что уже несколько российских регионов ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт о Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также Удмуртии, Пермском крае, Самарской области и Санкт-Петербурге. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода.
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