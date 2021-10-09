В Верхнем Пфальце на востоке Баварии 9 октября прошла торжественная церемония открытия скульптуры, посвящённой уходящей из политики Ангеле Меркель. Об этом сообщил немецкий портал Der Spiegel.

Творение скульптора Вильгельма Коха изображает канцлера верхом на коне. Автор изобразил Меркель, сидящую на лошади без седла и без поводьев, а руки политика скульптор расположил в её фирменном жесте. Скульптура создана в натуральную величину, высотой в 2,7 метра.

"Вне зависимости от политики госпожа Меркель — это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: её прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу её узнала и от души рассмеялась", — пояснил автор.

Кох добавил, что у памятника нет пьедестала: таким образом скульптуру "лишили монументализма", что, на взгляд автора, отражает гибкую политическую линию "вечного канцлера".