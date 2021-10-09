Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре
38-летний Евгений Кулеш погиб прямо на сцене во время оперы "Садко".
Фото © SHOT
Момент падения декорации на актёра в Большом театре. Видео © SHOT
Зрители сняли на видео момент падения декорации на артиста в Большом театре. На опубликованных в Телеграм-канале SHOT кадрах видно, как огромная конструкция насмерть придавила 38-летнего мужчину на глазах шокированных коллег.
Евгений Кулеш служил в Большом театре почти 20 лет — с 2002 года. После трагедии опера была остановлена, на место прибыли полицейские и врачи. Артисты, принимавшие участие в постановке, всё ещё находятся в театре.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.
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