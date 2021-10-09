Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре

Момент падения декорации на актёра в Большом театре. Видео © SHOT

Зрители сняли на видео момент падения декорации на артиста в Большом театре. На опубликованных в Телеграм-канале SHOT кадрах видно, как огромная конструкция насмерть придавила 38-летнего мужчину на глазах шокированных коллег.

Евгений Кулеш служил в Большом театре почти 20 лет — с 2002 года. После трагедии опера была остановлена, на место прибыли полицейские и врачи. Артисты, принимавшие участие в постановке, всё ещё находятся в театре.