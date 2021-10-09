Мясников объяснил, почему привитые от ковида иногда попадают в реанимацию
Он отметил, что ни одна вакцина, будь то от гриппа, кори, папиллома-вируса человека, даже от ковида, не защищает на 100%.
Фото © ТАСС / Михаил Гребенщик
Несмотря на то что вакцинированные от ковида пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, такая вероятность не исключается полностью. По каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников.
"Конечно, вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжёлый пациент умирает от инфекции. Сегодня в её роли выступает ковид", — сказал он в беседе с газетой "Вечерняя Москва".
Доктор отметил, что исторически ни одна вакцина не работает на все 100 процентов: ни от гриппа, ни от кори, ни от папиллома-вируса человека, ни от ковида.
"Никогда ничего не бывает на 100 процентов. Но частые вещи случаются часто, а редкие — редко. Вакцинированные болеют и умирают крайне редко", — подытожил Мясников.
Ранее в Кремле заявили, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего. Причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.
Комментариев: 0