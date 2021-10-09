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Мужчина потерял жену, двоих детей и брата при обрушении дома в Батуми

На месте произошедшей трагедии продолжают работу спасательные службы.

9 октября, 19:25

Фото © ТАСС / AP Photo / Wilfredo Lee

В результате обрушения части жилого дома один из жителей Батуми потерял брата, жену и двоих детей. Об этом сообщили очевидцы трагедии в эфире телеканала "Рустави 2".

По их словам, когда произошла трагедия, мужчина отвозил одного из детей в школу. В квартире оставались жена, двое детей и его брат, приехавший в гости из-за границы.

Спасатели нашли под завалами тела детей в возрасте одного года и девяти лет. Их мать направили в больницу, но её не удалось спасти. У женщины было множество переломов, а за ночь четыре раза останавливалось сердце. На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Тело последней жертвы извлекли из-под завалов пятиэтажки в Батуми

Тело последней жертвы извлекли из-под завалов пятиэтажки в Батуми

Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. Власти Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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