Мужчина потерял жену, двоих детей и брата при обрушении дома в Батуми
На месте произошедшей трагедии продолжают работу спасательные службы.
Фото © ТАСС / AP Photo / Wilfredo Lee
В результате обрушения части жилого дома один из жителей Батуми потерял брата, жену и двоих детей. Об этом сообщили очевидцы трагедии в эфире телеканала "Рустави 2".
По их словам, когда произошла трагедия, мужчина отвозил одного из детей в школу. В квартире оставались жена, двое детей и его брат, приехавший в гости из-за границы.
Спасатели нашли под завалами тела детей в возрасте одного года и девяти лет. Их мать направили в больницу, но её не удалось спасти. У женщины было множество переломов, а за ночь четыре раза останавливалось сердце. На месте трагедии продолжаются спасательные работы.
Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. Власти Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми.
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