Мужчина потерял жену, двоих детей и брата при обрушении дома в Батуми

В результате обрушения части жилого дома один из жителей Батуми потерял брата, жену и двоих детей. Об этом сообщили очевидцы трагедии в эфире телеканала "Рустави 2".

По их словам, когда произошла трагедия, мужчина отвозил одного из детей в школу. В квартире оставались жена, двое детей и его брат, приехавший в гости из-за границы.