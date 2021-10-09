Захарова сообщила о планах подозреваемых в краже морпехов США покинуть Россию
При этом дипломат отметила, что похищенное имущество пока не вернули потерпевшему.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что трое американских морпехов, которых подозревают в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров, выбрали вариант покинуть Россию.
"Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками Посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству. Было предложено либо снять иммунитет и предоставить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", — отметила Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
При этом она также пояснила, что похищенный рюкзак пока не был возвращён потерпевшему.
Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили военнослужащих Корпуса морской пехоты, занимающих в Посольстве США административно-технические должности. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США. После случившегося МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых.
Комментариев: 0