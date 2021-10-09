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Захарова сообщила о планах подозреваемых в краже морпехов США покинуть Россию

При этом дипломат отметила, что похищенное имущество пока не вернули потерпевшему.

9 октября, 19:26
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что трое американских морпехов, которых подозревают в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров, выбрали вариант покинуть Россию.

"Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками Посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству. Было предложено либо снять иммунитет и предоставить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", — отметила Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака заявил, что они могли вернуть украденное

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака заявил, что они могли вернуть украденное

При этом она также пояснила, что похищенный рюкзак пока не был возвращён потерпевшему.

"Я в шоке": Американцы бурно отреагировали на выходку трёх морпехов США в Москве

"Я в шоке": Американцы бурно отреагировали на выходку трёх морпехов США в Москве

Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили военнослужащих Корпуса морской пехоты, занимающих в Посольстве США административно-технические должности. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США. После случившегося МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых.

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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