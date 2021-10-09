"Цель была поразить Бабиша": Премьер Чехии оценил победу оппозиции на парламентских выборах
Лидером стала коалиция "Вместе", состоящая из трёх либеральных партий и движений.
Фото © ТАСС / AP
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на прошедших парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.
"Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина [Петра] Фиалу. Мы проиграли, прежде всего в Праге. Тем не менее мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас было пять партий и движений, единственной целью которых была "поразить Бабиша", — сказал премьер.
Ранее стало известно, что победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", в состав которой входит праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". После подсчёта итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, её никто уже не сможет опередить.
Второе место заняло правящее центристское движение ANO, оно отстало от победителей всего на 0,6%, набрав 27,1%, а третье место заняла другая либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" — 15,5%. На четвёртой строчке расположилось евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов. При этом лидеры обеих либеральных коалиций уже заявили о намерении начать в течение ближайших 24 часов переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Обе коалиции претендуют на получение 108 из 200 депутатских мандатов.
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