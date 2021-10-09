Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на прошедших парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

"Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина [Петра] Фиалу. Мы проиграли, прежде всего в Праге. Тем не менее мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас было пять партий и движений, единственной целью которых была "поразить Бабиша", — сказал премьер.

Ранее стало известно, что победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", в состав которой входит праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". После подсчёта итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, её никто уже не сможет опередить.