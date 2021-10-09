ПВО Сирии с помощью "Панциря-С" уничтожила восемь израильских ракет

Сирийская ПВО с помощью ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" уничтожила восемь из двенадцати ракет, выпущенных израильскими F-16 по Хомсу накануне. Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО из состоящего на вооружении Сирийских арабских вооружённых сил зенитно-ракетного пушечного комплекса российского производства "Панцирь" уничтожено восемь ракет", — пояснил Кулить.

Контр-адмирал отметил, что после израильской атаки ранены шесть сирийских военнослужащих. Также незначительно пострадало имущество Сирийских арабских вооружённых сил.