ПВО Сирии с помощью "Панциря-С" уничтожила восемь израильских ракет
В результате авиаудара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Сирийская ПВО с помощью ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" уничтожила восемь из двенадцати ракет, выпущенных израильскими F-16 по Хомсу накануне. Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
"8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО из состоящего на вооружении Сирийских арабских вооружённых сил зенитно-ракетного пушечного комплекса российского производства "Панцирь" уничтожено восемь ракет", — пояснил Кулить.
Контр-адмирал отметил, что после израильской атаки ранены шесть сирийских военнослужащих. Также незначительно пострадало имущество Сирийских арабских вооружённых сил.
Напомним, что в начале сентября истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по объектам, которые расположены на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Это удалось сделать благодаря комплексам российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1". Перед этим средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском.
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