Тело погибшего во время оперы "Садко" актёра увезли из Большого театра

Тело погибшего на сцене во время оперы "Садко" 38-летнего артиста Евгения Кулеша увезли из здания Большого театра в Москве. Кадры с места трагедии опубликовал телеграм-канал SHOT .

Сотрудники судебно-медицинской службы прибыли к театру несколько минут назад. Они прошли внутрь с носилками и вышли уже с телом. Теперь специалистам предстоит установить точную причину смерти артиста.