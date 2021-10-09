Тело погибшего во время оперы "Садко" актёра увезли из Большого театра
Сотрудники судебно-медицинской службы прибыли к зданию несколько минут назад.
Фото © SHOT
Тело погибшего актёра увезли из Большого театра. Видео © SHOT
Тело погибшего на сцене во время оперы "Садко" 38-летнего артиста Евгения Кулеша увезли из здания Большого театра в Москве. Кадры с места трагедии опубликовал телеграм-канал SHOT.
Сотрудники судебно-медицинской службы прибыли к театру несколько минут назад. Они прошли внутрь с носилками и вышли уже с телом. Теперь специалистам предстоит установить точную причину смерти артиста.
Напомним, трагедия произошла сегодня через несколько минут после начала оперы "Садко". Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. Лайф выяснил подробности трагедии и публиковал видео с моментом падения декорации на артиста.
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