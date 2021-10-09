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Нуланд во время визита в Москву проведёт переговоры с замглавы МИД РФ Рябковым

Приезд заместителя госсекретаря Штатов по политическим делам в российскую столицу запланирован на 11 октября.

9 октября, 20:41
<p>Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP</p>

Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время визита в Москву проведёт переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Она будет встречаться и по линии Министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры. Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы", — отметила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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Ранее в Госдепе США сообщили, что Нуланд прибудет в Москву с деловым визитом 11 октября. Она намерена обсудить с российскими должностными лицами высокого ранга спектр двусторонних, региональных и международных вопросов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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