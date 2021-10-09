Нуланд во время визита в Москву проведёт переговоры с замглавы МИД РФ Рябковым

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время визита в Москву проведёт переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Она будет встречаться и по линии Министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры. Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы", — отметила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".