Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии — внутреннее дело этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".

"Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения… Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся", — сказала Захарова.