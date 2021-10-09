"Сами разберутся": МИД России отреагировал на отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца
Главу правительства подозревают в коррупции, прокуратура проводит в отношении него расследование.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии — внутреннее дело этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".
"Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения… Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся", — сказала Захарова.
Напомним, о том, что прокуратура Австрии начала расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца, стало известно несколько дней назад. Главу кабмина подозревают в коррупционных схемах.
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