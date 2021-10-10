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Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Чубакова в Петербурге

Из здания было эвакуировано около 100 человек, их временно разместили в помещениях гимназии № 56.

9 октября, 21:21
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Возгорание на кровле бывшего доходного дома Чубакова на набережной Карповки в Санкт-Петербурге удалось локализовать. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

"В 22:36 пожар локализован на площади 800 кв. м. Происходит очаговое тление на площади 300 кв. м. В 23:16 ранг пожара снижен до номера 1 БИС", — уточнили в ведомстве.

В Петербурге горит мансарда доходного дома Чубакова

В Петербурге горит мансарда доходного дома Чубакова

К ликвидации возгорания привлечено 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС. Погибших и пострадавших нет. Всего из здания было эвакуировано около 100 жильцов, их временно разместили в помещениях гимназии № 56.

Ранее в Красноярске загорелись автосервис, склады бытовой химии и магазин кормов. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

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Мощный пожар произошёл на нефтебазе в Подмосковье

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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