Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Чубакова в Петербурге

Возгорание на кровле бывшего доходного дома Чубакова на набережной Карповки в Санкт-Петербурге удалось локализовать. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

"В 22:36 пожар локализован на площади 800 кв. м. Происходит очаговое тление на площади 300 кв. м. В 23:16 ранг пожара снижен до номера 1 БИС", — уточнили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечено 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС. Погибших и пострадавших нет. Всего из здания было эвакуировано около 100 жильцов, их временно разместили в помещениях гимназии № 56.