Эпидемиолог назвал два условия для введения локдауна в России

В России новый локдаун могут ввести в случае появления нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"На мой взгляд, повторный локдаун может быть введён в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала. Может быть введён локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии", — отметил специалист.

При этом кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков заявил об эффективности локдауна. По его словам, везде, где он неоднократно нормально внедрялся с самого начала, происходило быстрое падение заболеваемости.