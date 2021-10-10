Эпидемиолог назвал два условия для введения локдауна в России
Один из сценариев предполагает распространение смешанного вируса, который будет протекать значительно тяжелее, чем все известные на данный момент инфекции.
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В России новый локдаун могут ввести в случае появления нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
"На мой взгляд, повторный локдаун может быть введён в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала. Может быть введён локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии", — отметил специалист.
При этом кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков заявил об эффективности локдауна. По его словам, везде, где он неоднократно нормально внедрялся с самого начала, происходило быстрое падение заболеваемости.
"У нас был недолокдаун. Того, что в Испании происходило, во Франции, даже близко не было. Нужно было во второй половине октября, в начале ноября прошлого года его вводить. Тогда бы мы не получили такую избыточную смертность", — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что федерального локдауна в России не будет. А в Кремле назвали нежелательным сценарием объявление локдауна для любого региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что все регионы в условиях пандемии принимают меры в зависимости от эпидситуации.
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