НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Подмосковье

К ликвидации возгорания был привлечён пожарный поезд, а также 16 человек.

9 октября, 21:50
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Пожарным удалось локализовать пожар на нефтебазе в селе Дорохово Рузского района Подмосковья, открытое горение ликвидировали на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание, они охлаждают стены нефтебазы и соседние ёмкости пенными стволами. К ликвидации возгорания привлекается пожарный поезд, а также 16 человек.

Мощный пожар произошёл на нефтебазе в Подмосковье

Мощный пожар произошёл на нефтебазе в Подмосковье

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание на кровле бывшего доходного дома Чубакова на набережной Карповки в Санкт-Петербурге.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Чубакова в Петербурге

сегодня в 21:21

Пропавшего под Ярославлем трёхлетнего мальчика нашли живым, похитительницу поймали

сегодня в 23:06

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

сегодня в 22:31

Журова связала решение WADA по Московской антидопинговой лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020

сегодня в 22:28

Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

сегодня в 22:14

Новости партнеров

Layer 1