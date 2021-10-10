Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Подмосковье

Пожарным удалось локализовать пожар на нефтебазе в селе Дорохово Рузского района Подмосковья, открытое горение ликвидировали на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание, они охлаждают стены нефтебазы и соседние ёмкости пенными стволами. К ликвидации возгорания привлекается пожарный поезд, а также 16 человек.