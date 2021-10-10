Пропавшего под Ярославлем трёхлетнего мальчика нашли живым, похитительницу поймали

Следователи задержали девушку, которую подозревают в похищении трёхлетнего ребёнка в Ростовском районе Ярославской области. Сейчас решается вопрос о её аресте, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Мальчика также нашли. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него совершено не было. Мотивы 18-летней подозреваемой неизвестны.

"Девушка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления", — уточнили в управлении.

Информация о поиске мальчика 2018 года рождения, который "был уведён незнакомой женщиной", появилась на странице волонтёрского поискового отряда "ЯрСпас" 9 октября. На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребёнка и его предполагаемой похитительницы 2003 года рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".