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Пропавшего под Ярославлем трёхлетнего мальчика нашли живым, похитительницу поймали

Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, мотивы 18-летней подозреваемой неизвестны.

9 октября, 23:06
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Следователи задержали девушку, которую подозревают в похищении трёхлетнего ребёнка в Ростовском районе Ярославской области. Сейчас решается вопрос о её аресте, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Мальчика также нашли. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него совершено не было. Мотивы 18-летней подозреваемой неизвестны.

"Девушка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления", — уточнили в управлении.

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Информация о поиске мальчика 2018 года рождения, который "был уведён незнакомой женщиной", появилась на странице волонтёрского поискового отряда "ЯрСпас" 9 октября. На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребёнка и его предполагаемой похитительницы 2003 года рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Ранее Лайф сообщал, что в Сургуте следователь похитил друга и отхлестал плёткой ради ложных показаний.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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