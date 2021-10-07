В Сургуте следователь похитил друга и отхлестал плёткой ради ложных показаний
Поначалу план Ивана работал, ведь приятель сбежал, не дожидаясь заседания суда. Но потом всё пошло не по продуманному сценарию.
Экс-следователь Иван П. Фото © Telegram-канал SHOT
Бывший следователь из Сургута Иван П. похитил свидетеля и хлестал его плёткой, чтобы тот не дал показания против правоохранителя. Однако лишь нарвался на ещё одно уголовное дело, сообщает телеграм-канал SHOT.
Старший следователь МВД занимался расследованием кражи и обнаружил среди вещественных документов банковскую карту. Тогда-то в его голове и возник хитрый план: с помощью угроз он узнал у хозяина пароль и перевёл 90 тысяч рублей на карту своему 31-летнему знакомому. Однако об этом прознали коллеги из Следственного комитета и завели на Ивана уголовные дела за кражу и злоупотребление должностными полномочиями. А из органов его уволили.
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Но в тюрьму мужчина не хотел, поэтому похитил человека, которому переводил деньги, и выбрал нестандартный способ пыток — хлестал приятеля плёткой, чтобы тот согласился не свидетельствовать против него. Это подействовало — приятель Ивана сбежал, не дожидаясь суда. Когда его нашли правоохранители, парень рассказал о мутной схеме бывшего следователя. Против Ивана возбудили ещё одно дело — за похищение человека.
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