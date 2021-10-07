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В Сургуте следователь похитил друга и отхлестал плёткой ради ложных показаний

Поначалу план Ивана работал, ведь приятель сбежал, не дожидаясь заседания суда. Но потом всё пошло не по продуманному сценарию.

7 октября, 14:05
<p>Экс-следователь Иван П. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/31179" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Экс-следователь Иван П. Фото © Telegram-канал SHOT

Бывший следователь из Сургута Иван П. похитил свидетеля и хлестал его плёткой, чтобы тот не дал показания против правоохранителя. Однако лишь нарвался на ещё одно уголовное дело, сообщает телеграм-канал SHOT.

Старший следователь МВД занимался расследованием кражи и обнаружил среди вещественных документов банковскую карту. Тогда-то в его голове и возник хитрый план: с помощью угроз он узнал у хозяина пароль и перевёл 90 тысяч рублей на карту своему 31-летнему знакомому. Однако об этом прознали коллеги из Следственного комитета и завели на Ивана уголовные дела за кражу и злоупотребление должностными полномочиями. А из органов его уволили.

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Но в тюрьму мужчина не хотел, поэтому похитил человека, которому переводил деньги, и выбрал нестандартный способ пыток — хлестал приятеля плёткой, чтобы тот согласился не свидетельствовать против него. Это подействовало — приятель Ивана сбежал, не дожидаясь суда. Когда его нашли правоохранители, парень рассказал о мутной схеме бывшего следователя. Против Ивана возбудили ещё одно дело — за похищение человека.

Ранее Лайф рассказывал, как российская школьница получила двойку и решила себя "похитить". Девочка рассказала родителям, что к ней подошёл неизвестный мужчина, взял за руку и попытался посадить в машину.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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