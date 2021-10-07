В Сургуте следователь похитил друга и отхлестал плёткой ради ложных показаний

Бывший следователь из Сургута Иван П. похитил свидетеля и хлестал его плёткой, чтобы тот не дал показания против правоохранителя. Однако лишь нарвался на ещё одно уголовное дело, сообщает телеграм-канал SHOT.

Старший следователь МВД занимался расследованием кражи и обнаружил среди вещественных документов банковскую карту. Тогда-то в его голове и возник хитрый план: с помощью угроз он узнал у хозяина пароль и перевёл 90 тысяч рублей на карту своему 31-летнему знакомому. Однако об этом прознали коллеги из Следственного комитета и завели на Ивана уголовные дела за кражу и злоупотребление должностными полномочиями. А из органов его уволили.

Но в тюрьму мужчина не хотел, поэтому похитил человека, которому переводил деньги, и выбрал нестандартный способ пыток — хлестал приятеля плёткой, чтобы тот согласился не свидетельствовать против него. Это подействовало — приятель Ивана сбежал, не дожидаясь суда. Когда его нашли правоохранители, парень рассказал о мутной схеме бывшего следователя. Против Ивана возбудили ещё одно дело — за похищение человека.