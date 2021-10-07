Володин заявил о безмолвии правозащитников в ситуации с пытками заключённых под Саратовом

Спикер Госдумы седьмого созыва взял на контроль этот вопрос. Он призвал привлечь к ответственности тех, кто должен был предотвратить издевательства, но ничего не предпринял.