Володин заявил о безмолвии правозащитников в ситуации с пытками заключённых под Саратовом

Спикер Госдумы седьмого созыва взял на контроль этот вопрос. Он призвал привлечь к ответственности тех, кто должен был предотвратить издевательства, но ничего не предпринял.

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, избранный в восьмой созыв от Саратовского одномандатного округа, взял на контроль ситуацию, связанную с пытками в туберкулёзной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области.

"Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе", — отметил он.