Володин заявил о безмолвии правозащитников в ситуации с пытками заключённых под Саратовом
Спикер Госдумы седьмого созыва взял на контроль этот вопрос. Он призвал привлечь к ответственности тех, кто должен был предотвратить издевательства, но ничего не предпринял.
Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, избранный в восьмой созыв от Саратовского одномандатного округа, взял на контроль ситуацию, связанную с пытками в туберкулёзной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области.
"Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе", — отметил он.
Володин назвал ситуацию недопустимой и призвал привлечь к ответственности всех, кто должен был это предотвратить, но ничего не предпринял.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Кроме того, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН России по Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых.
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