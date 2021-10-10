Роналду установил сразу три рекорда за матч и помог Португалии разгромить Катар
Встреча проходила в городе Фару на стадионе "Алгарве" и завершилась со счётом 3:0.
Фото © Twitter / Manchester United
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил сразу три рекорда в ходе товарищеской игры между Португалией и Катаром. Об этом сообщается на странице команды.
Так, Роналду стал первым европейцем, кто сыграл 181 матч за свою сборную. Он также обновил собственный мировой рекорд по количеству голов за сборную — теперь в его активе 112 забитых мячей. Кроме того, нападающий забил голы рекордному количеству сборных — Катар стал 46-м в его списке.
Товарищеская встреча проходила в Фару на стадионе "Алгарве" и завершилась со счётом 3:0 в пользу Португалии. Кроме Роналду (37-я минута), голы в ворота катарцев забили Жозе Фонте (48-я минута) и Андре Силвы (90-я минута).
Ранее сообщалось, что португалец подписал контракт с МЮ на два сезона в конце августа, перейдя из туринского "Ювентуса".
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