Роналду установил сразу три рекорда за матч и помог Португалии разгромить Катар

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил сразу три рекорда в ходе товарищеской игры между Португалией и Катаром. Об этом сообщается на странице команды.

Так, Роналду стал первым европейцем, кто сыграл 181 матч за свою сборную. Он также обновил собственный мировой рекорд по количеству голов за сборную — теперь в его активе 112 забитых мячей. Кроме того, нападающий забил голы рекордному количеству сборных — Катар стал 46-м в его списке.