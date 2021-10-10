Пандемия коронавируса внесла серьёзные изменения в жизнь людей: значительно возросло количество психических расстройств, появилось больше граждан, страдающих паранойей. Об этом рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Он отметил, что основное влияние на население оказывает даже не столько сам ковид, сколько социальные последствия противоэпидемических мер. Помимо депрессии развивается постковидная ипохондрия, хронический страх болезней. Больше людей начинает строить различные конспирологические теории.

"Возникает очень много невротических проявлений — не только изменения настроения, но и нарушение сна, расстройство пищевого поведения, тревожные состояния, психосоматические и вегетативные нарушения", — объяснил психиатр в интервью газете "Известия".

По словам Шмиловича, для того чтобы проанализировать, насколько эпидемия усугубила ситуацию с психическими заболеваниями, потребуются годы. Однако он заметил, что в период пандемии количество таких заболеваний увеличилось примерно в два раза.

Психиатр также обеспокоен тем, как коронавирус повлияет на общество в будущем. По мнению специалиста, люди ещё много лет будут бояться насморка, а во время каждой вспышки сезонного гриппа они будут надевать противочумные костюмы, и это, как утверждает Шмилович, "катастрофа".

"Дело в том, что даже если бы официально эпидемия заканчивалась, она останется в головах у людей, поражённых психическим "вирусом". По сути, мы имеем дело с изменением психики на много лет вперёд", — поведал психиатр.

Кроме того, существенно сократилось живое общение, люди стали реже видеться, обучение происходит удалённо. Чтобы повлиять на ситуацию, необходимо начать организовывать различные глобальные макросоциальные проекты, помогающие уйти от виртуальной жизни к реальной, как только эпидемия закончится, подчеркнул Шмилович. Он также связал нежелание части общества вакцинироваться со страхом.