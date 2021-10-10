Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не собирается обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"Документ, опубликованный WADA, является техническим, финализирующим то, что уже было приостановлено в 2019 году и с того момента не осуществлялось. Обжаловать мы не будем, поскольку в этом нет никакого смысла. Надо работать дальше — готовить наших спортсменов к зимней Олимпиаде, что коллектив РУСАДА сейчас в полную силу и делает", — пояснил Буханов в беседе с РИА "Новости".

Буханов отметил, что РУСАДА не работает с лабораторией с 2019 года, когда её деятельность была приостановлена. По его словам, с того периода в московских антидопинговых лабораториях не проводилось никаких анализов. Они лишь служат местом хранения анализов. И.о. гендиректора РУСАДА также заметил, что сейчас российская сторона делает все анализы для допинг-тестов в Европе.