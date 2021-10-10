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"Нет никакого смысла": РУСАДА решило не обжаловать отзыв аккредитации у Московской лаборатории

В агентстве пояснили, что не работают с лабораторией с 2019 года, когда её деятельность была приостановлена.

10 октября, 00:35
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не собирается обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"Документ, опубликованный WADA, является техническим, финализирующим то, что уже было приостановлено в 2019 году и с того момента не осуществлялось. Обжаловать мы не будем, поскольку в этом нет никакого смысла. Надо работать дальше — готовить наших спортсменов к зимней Олимпиаде, что коллектив РУСАДА сейчас в полную силу и делает", — пояснил Буханов в беседе с РИА "Новости".

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Буханов отметил, что РУСАДА не работает с лабораторией с 2019 года, когда её деятельность была приостановлена. По его словам, с того периода в московских антидопинговых лабораториях не проводилось никаких анализов. Они лишь служат местом хранения анализов. И.о. гендиректора РУСАДА также заметил, что сейчас российская сторона делает все анализы для допинг-тестов в Европе.

Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение у Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализов крови для биологических паспортов спортсменов.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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