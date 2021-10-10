НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Погиб мгновенно": Декорация, насмерть придавившая артиста Большого театра, весит десять тонн

По мнению коллеги, Евгений мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

10 октября, 00:24
<p>Фото © Прокуратура Москвы</p>

Фото © Прокуратура Москвы

Декорация, насмерть придавившая актёра на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, весит десять тонн. Об этом рассказал коллега погибшего Евгения Кулеша. По его словам, артист умер мгновенно.

"Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: "Всё уже". Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит", — рассказал он в беседе с МК.

Собеседник издания уточнил, что Кулеш проработал в Большом театре около 20 лет. У него семья, жена. Артист при этом заявил, что декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. По его мнению, Евгений мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

Смерть на сцене: Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре

Смерть на сцене: Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре

Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру декорацией придавило шею. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Работница Большого театра — о гибели артиста на сцене: Вся техника настроена правильно

вчера в 20:18

Тело погибшего во время оперы "Садко" актёра увезли из Большого театра

вчера в 20:05

Тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане

вчера в 23:15

"Нет никакого смысла": РУСАДА решило не обжаловать отзыв аккредитации у Московской лаборатории

сегодня в 00:35

Немцы предложили России задуматься о строительстве "Северного потока – 4"

сегодня в 00:08

Новости партнеров

Layer 1