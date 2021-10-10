Декорация, насмерть придавившая актёра на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, весит десять тонн. Об этом рассказал коллега погибшего Евгения Кулеша. По его словам, артист умер мгновенно.

"Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: "Всё уже". Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит", — рассказал он в беседе с МК.

Собеседник издания уточнил, что Кулеш проработал в Большом театре около 20 лет. У него семья, жена. Артист при этом заявил, что декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. По его мнению, Евгений мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.