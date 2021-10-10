"Погиб мгновенно": Декорация, насмерть придавившая артиста Большого театра, весит десять тонн
По мнению коллеги, Евгений мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.
Фото © Прокуратура Москвы
Декорация, насмерть придавившая актёра на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, весит десять тонн. Об этом рассказал коллега погибшего Евгения Кулеша. По его словам, артист умер мгновенно.
"Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: "Всё уже". Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит", — рассказал он в беседе с МК.
Собеседник издания уточнил, что Кулеш проработал в Большом театре около 20 лет. У него семья, жена. Артист при этом заявил, что декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. По его мнению, Евгений мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру декорацией придавило шею. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш.
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