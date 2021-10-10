Рогозин назвал фильм "Марсианин" чушью собачьей

Отметим, что дебютный роман Вейера "Марсианин" повествует об оставленном на Марсе астронавте NASA Марке Уотни, который не только выживает в ожидании спасения, но и возвращается на Землю. Роман вышел в 2011 году, а в 2015-м состоялась премьера снятого по книге Вейера фильма "Марсианин" режиссёра Ридли Скотта. Главную роль сыграл Мэтт Деймон, картина претендовала на "Оскар" и завоевала "Золотой глобус".

Отметим, что сейчас на МКС ведутся съёмки российского фильма "Вызов". Для этого на станцию днём 5 октября отправились режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс". По сюжету фильма "Вызов" врача, которого играет Пересильд, срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку, которого играет космонавт Олег Новицкий.