Психолог назвал способ бросить курить без таблеток, психотерапии и пластырей

По какой причине многим из нас так трудно бросить курить и как всё же навсегда расстаться с вредной привычкой, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

Важную роль в сохранении привычки выполняет так называемая вторичная выгода, то есть те положительные моменты, которые нам дают сигареты. Так, к примеру, для работника офиса перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае эксперт посоветовал найти замену привычке. При этом альтернатива должна дарить те же эмоции и выгоду.