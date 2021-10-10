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Психолог назвал способ бросить курить без таблеток, психотерапии и пластырей

Самое главное в борьбе с вредной привычкой — это мотивация: надо честно ответить себе, есть ли желание отказаться от сигарет.

10 октября, 01:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По какой причине многим из нас так трудно бросить курить и как всё же навсегда расстаться с вредной привычкой, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

Важную роль в сохранении привычки выполняет так называемая вторичная выгода, то есть те положительные моменты, которые нам дают сигареты. Так, к примеру, для работника офиса перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае эксперт посоветовал найти замену привычке. При этом альтернатива должна дарить те же эмоции и выгоду.

"Главный секрет заключается в том, что бросить курить можно элементарно — без таблеток, психотерапии, пластырей и прочей поддерживающей ерунды. Всё зависит от мотивации: нужно честно ответить себе на единственный вопрос: хочу или не хочу на самом деле. От ответа будет зависеть результат", — объяснил он.

Учёные выяснили, что курильщики на 60–80% чаще попадают в больницу из-за ковида

Учёные выяснили, что курильщики на 60–80% чаще попадают в больницу из-за ковида

Ранее в Минздраве предупредили, что у курящих родителей дети болеют чаще.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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