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Москвичам пообещали тёплую погоду без осадков в воскресенье

Однако в ночное время температура упадёт до трёх градусов со знаком минус.

10 октября, 02:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве в воскресенье, 10 октября, ожидается достаточно тёплая погода, днём воздух прогреется до 11-13 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Прогнозируется также переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура упадёт до трёх градусов со знаком минус. По области днём будет схожая картина, а вот в ночное время местами похолодает до минус пяти градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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