Москвичам пообещали тёплую погоду без осадков в воскресенье
Однако в ночное время температура упадёт до трёх градусов со знаком минус.
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В Москве в воскресенье, 10 октября, ожидается достаточно тёплая погода, днём воздух прогреется до 11-13 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Прогнозируется также переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура упадёт до трёх градусов со знаком минус. По области днём будет схожая картина, а вот в ночное время местами похолодает до минус пяти градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что ночь на 9 октября в Москве стала самой холодной с начала осени.
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