В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после ковида

"Чаще восстановительный период занимает 1,5–2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", — сказала младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Универсальной схемы лечения таких пациентов нет, но при таких проблемах назначают витамины группы В, которые оказывают наиболее выраженное влияние на нервную систему. Коллега Хавкиной, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что после ковида больные жалуются не только на нарушения памяти, но и на снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия. По её словам, вакцинация существенно снижает степень тяжести течения коронавируса и уменьшает все проявления, в том числе и нарушения памяти.