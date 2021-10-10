Солистка Reflex Ирина Нельсон рассказала о фанате, который преследует её 20 лет
По словам певицы, поклонник начинает каждый день с просмотра её постов в "Инстаграме", а когда выходят новые песни, "заслушивает их до дыр".
Фото © Instagram/irinanelson
Солистка известной российской поп-группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что один фанат преследует её уже на протяжении 20 лет. По её словам, поклонник прилетает во все города, где проходят её концерты и покупает самые дорогостоящие билеты на выступления артистки.
"Ходит на все концерты... Я его как-то раз спросила: "Слушай, тебе не надоело? Ты ведь каждый раз слушаешь одни и те же песни". А он ответил: "Я как услышал первый раз ваш голос — всё, сразу пропал. Это на всю жизнь", — цитирует Нельсон kp.ru.
Исполнительница также уточнила, что её фанат начинает каждый день с просмотра её постов в "Инстаграме", а когда выходят новые песни, "заслушивает их до дыр".
"Говорит, что даже на работе, в детской реанимации, он одной рукой ставит капельницу, а другой вставляет наушник с новым синглом. Тем не менее со стороны у него счастливая семья, ребёнок знает все песни Reflex", — добавила певица.
Она подчеркнула, что поначалу преследования поклонника её напрягали, однако теперь она спокойно относится к его фанатизму. Кроме того, Нельсон призналась, что пользуется услугами телохранителей, поскольку её фанаты "хотят потрогать, взяться, погладить, положить руку на плечо или всем своим видом показать, что им всё можно".
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