Названы главные угрозы для курса рубля до конца года
За последние шесть месяцев российская валюта укрепилась к доллару на 4,5%.
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Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль, а санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, дестабилизируют ситуацию. О том, какие угрозы ждут российскую валюту до конца 2021 года, рассказал агентству “Прайм” резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.
Как отметил аналитик, прогноз по рублю скорее положительный, чем негативный. За последние шесть месяцев российская валюта укрепилась к доллару на 4,5%. К тому же стоит ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на "исход" капитала с развивающихся рынков, подчеркнул эксперт.
"До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешёвых денег", которые в том числе раздували и стоимость активов развивающихся стран", — заявил Бездольный.
По оценке финансиста, есть вероятность, что в 2022 году вырастет ставка ФРС США, а это увеличит привлекательность американских бумаг и повлечёт падение курсов валют третьих стран. Россия пока не подвержена данной угрозе за счёт быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, однако в следующем году ситуация может измениться и факторы, играющие на руку российской валюте, могут быть исчерпаны.
Ранее Лайф писал, что курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года, а ещё рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару за последнее время.
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