Названы главные угрозы для курса рубля до конца года

Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль, а санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, дестабилизируют ситуацию. О том, какие угрозы ждут российскую валюту до конца 2021 года, рассказал агентству “Прайм” резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.

Как отметил аналитик, прогноз по рублю скорее положительный, чем негативный. За последние шесть месяцев российская валюта укрепилась к доллару на 4,5%. К тому же стоит ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на "исход" капитала с развивающихся рынков, подчеркнул эксперт.

"До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешёвых денег", которые в том числе раздували и стоимость активов развивающихся стран", — заявил Бездольный.