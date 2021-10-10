Протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу Порошенко под Киевом
У здания собрались не только противники политика, но и сторонники, которые представляются ветеранами АТО.
Фото © Facebook / Олександр Погребиський
В селе Козин под Киевом протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу бывшего президента Петра Порошенко. Об этом пишет украинская газета "Вести".
У виллы экс-президента Украины собрались не только его противники, но и сторонники, которые представляются ветеранами АТО. Запланированное выступление разных фракций в итоге превратилось в потасовку. Противники политика пытаются попасть внутрь имения.
Уточняется, представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотят ограничить участие несовершеннолетних в провокациях.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука. Также следствие не исключает, что в коррупционных схемах могла быть замешана бывшая глава Нацбанка страны.
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