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Протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу Порошенко под Киевом

У здания собрались не только противники политика, но и сторонники, которые представляются ветеранами АТО.

10 октября, 03:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__%5B0%5D=AZUBsy965NTH24pF28MtruyzofauoeyPywvTHY1Dj4WLkS376B9vRBZu30XAjicWbdCHdSB8pdLSGodnv3uFyYzjBaympzxrOk_MM9eWKRYrzAsJwixLgwaaMFzYQwEOq1xowpzueO8_HsPBFtcxFsy3au9PEr87F5zYRP50KQqP9A&__tn__=-UC-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олександр Погребиський</a></p>

Фото © Facebook / Олександр Погребиський

В селе Козин под Киевом протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу бывшего президента Петра Порошенко. Об этом пишет украинская газета "Вести".

У виллы экс-президента Украины собрались не только его противники, но и сторонники, которые представляются ветеранами АТО. Запланированное выступление разных фракций в итоге превратилось в потасовку. Противники политика пытаются попасть внутрь имения.

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Уточняется, представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотят ограничить участие несовершеннолетних в провокациях.

Ранее Лайф сообщал, что СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука. Также следствие не исключает, что в коррупционных схемах могла быть замешана бывшая глава Нацбанка страны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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