Протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу Порошенко под Киевом

В селе Козин под Киевом протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу бывшего президента Петра Порошенко. Об этом пишет украинская газета "Вести".

У виллы экс-президента Украины собрались не только его противники, но и сторонники, которые представляются ветеранами АТО. Запланированное выступление разных фракций в итоге превратилось в потасовку. Противники политика пытаются попасть внутрь имения.

Уточняется, представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотят ограничить участие несовершеннолетних в провокациях.