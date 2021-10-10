Мужчина изрезал ножом охранника Apple Store из-за просьбы надеть маску
Пострадавший получил ранения в лоб, спину и руку, он доставлен в больницу.
Фото © Twitter / WSPA-TV 7 News
Посетитель изрезал ножом охранника магазина Apple Store в Нью-Йорке в ходе спора по поводу ношения защитной маски. Об этом сообщает телеканал ABC7 New York.
По предварительным данным, охранник при входе сообщил подозреваемому о необходимости надеть защитную маску, но тот отказался. Между ними произошла перепалка, в ходе которой посетитель достал "острый предмет" и несколько раз ударил оппонента. Охранник получил ранения в лоб, спину и руку, он доставлен в ближайшую больницу. Злоумышленник сбежал, его ищут.
Ранее сообщалось, что на Урале ковид-диссиденты выгнали женщину из автобуса за просьбу надеть маску. Пассажиры-антимасочники назвали её больной за то, что она подняла шум. В итоге женщине пришлось покинуть салон.
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