Мужчина изрезал ножом охранника Apple Store из-за просьбы надеть маску

По предварительным данным, охранник при входе сообщил подозреваемому о необходимости надеть защитную маску, но тот отказался. Между ними произошла перепалка, в ходе которой посетитель достал "острый предмет" и несколько раз ударил оппонента. Охранник получил ранения в лоб, спину и руку, он доставлен в ближайшую больницу. Злоумышленник сбежал, его ищут.