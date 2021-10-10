Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб 38-летний артист, рассказала детали произошедшего. Она отметила, что собравшиеся не сразу поняли, что случилась трагедия.

"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места... И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актёров и рабочих сцены по задумке режиссёра, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", — написала женщина на своей странице в "Фейсбуке".