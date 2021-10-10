"Это было ужасно": Зрители смеялись и постили видео после гибели артиста на сцене Большого театра
По словам женщины, собравшиеся не сразу осознали, что произошло в самом начале представления.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб 38-летний артист, рассказала детали произошедшего. Она отметила, что собравшиеся не сразу поняли, что случилась трагедия.
"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места... И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актёров и рабочих сцены по задумке режиссёра, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", — написала женщина на своей странице в "Фейсбуке".
При этом в первые минуты после трагедии зрители смеялись и выкладывали видео в социальных сетях.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру декорацией придавило шею. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш.
Комментариев: 0