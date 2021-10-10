Врач объяснила, чем опасны сочетания кофе с молоком и картошки с мясом

Всем привычные сочетания продуктов могут наносить вред работе организма. К чему может привести неправильное питание, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Медик отметила, что такие привычные сочетания, как мясо с картошкой, помидоры с огурцами, кофе с молоком, могут оказаться вредными для пищеварительной системы. Несовместимость некоторых привычных блюд или их ингредиентов ведёт к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.

"Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо — продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего", — пояснила Соломатина.