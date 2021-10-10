Трамп: Байден строит Китай, а не США
По его мнению, из-за американского лидера увеличится налоговая нагрузка на работающие семьи.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС/АР
Экономическая политика президента США Джо Байдена в большей мере учитывает интересы Китая, чем Америки, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.
"План Байдена построит Китай, а мы в Республиканской партии хотим строить Америку", — отметил Трамп.
Экс-президент США подчеркнул, что план Байдена, в частности, повлечёт увеличение налоговой нагрузки на работающие семьи. По мнению Трампа, налоги на бизнес в Америке могут стать одними из самых высоких в мире, даже значительно выше, чем в Китае.
Ранее Трамп приписал себе закрытие "Северного потока – 2" и вновь обрушился с критикой на нынешнего американского лидера Джо Байдена.
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