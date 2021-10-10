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Трамп: Байден строит Китай, а не США

По его мнению, из-за американского лидера увеличится налоговая нагрузка на работающие семьи.

10 октября, 04:50
<p>Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС/АР</p>

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС/АР

Экономическая политика президента США Джо Байдена в большей мере учитывает интересы Китая, чем Америки, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

"План Байдена построит Китай, а мы в Республиканской партии хотим строить Америку", отметил Трамп.

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Экс-президент США подчеркнул, что план Байдена, в частности, повлечёт увеличение налоговой нагрузки на работающие семьи. По мнению Трампа, налоги на бизнес в Америке могут стать одними из самых высоких в мире, даже значительно выше, чем в Китае.

Ранее Трамп приписал себе закрытие "Северного потока – 2" и вновь обрушился с критикой на нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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