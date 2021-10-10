Трамп пристыдил Байдена за то, что США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК
По словам политика, к моменту его ухода с президентской должности у Штатов было "больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России", а сейчас всё иначе.
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Экс-президент США Дональд Трамп посетовал, что Америка из-за потери энергонезависимости вынуждена вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией. Речь об этом зашла на митинге перед своими сторонниками-республиканцами в штате Айова.
"Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти", — заявил Трамп, критикуя нынешнюю администрацию демократа Джо Байдена.
По словам политика, к моменту его ухода с президентской должности у США было "больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России".
"А теперь мы просим их о помощи", — возмутился он.
Напомним, что в сентябре США пришлось начать использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида", который привёл к нехватке топлива и повышению цен.
А ранее британские СМИ сообщили, что Россия якобы отказалась помочь Соединённым Штатам в вопросе преодоления топливного кризиса. Речь шла о том, что Москва не стала резко увеличивать добычу нефти ради снижения цен на энергоносители, решив придерживаться составленного ранее плана по постепенному увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в день каждый месяц. Сообщалось, что такое решение было принято, несмотря на предупреждения о растущей разнице между спросом и предложением.
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