Трамп пристыдил Байдена за то, что США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

Экс-президент США Дональд Трамп посетовал, что Америка из-за потери энергонезависимости вынуждена вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией. Речь об этом зашла на митинге перед своими сторонниками-республиканцами в штате Айова.

"Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти", — заявил Трамп, критикуя нынешнюю администрацию демократа Джо Байдена.

По словам политика, к моменту его ухода с президентской должности у США было "больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России".

"А теперь мы просим их о помощи", — возмутился он.

Напомним, что в сентябре США пришлось начать использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида", который привёл к нехватке топлива и повышению цен.