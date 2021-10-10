Дерзкий грабитель отобрал у 10-летней девочки мобильный телефон и сбежал на её розовом велосипеде
Эпичный побег безжалостного преступника, крутящего педали на детском велике с бабочками и цветами, попал на видео.
Кадр из видео © Twitter.com/NYPDTips
Полиция Нью-Йорка разыскивает дерзкого преступника, который украл у десятилетней школьницы мобильный телефон, а затем сбежал на её розовом детском велосипеде, украшенном бабочками. Побег вора под плач раздосадованной жертвы сняли камеры видеонаблюдения.
WANTED for a Robbery: on Wednesday October 6, 2021 @ 8:00 A.M., in front of 102-2 34th Ave. @nypd115thpct a unknown individual forcibly removed a 10 year old girls cell phone from hand. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/L4qN9BegIA— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 7, 2021
По данным полиции, всё произошло около 8 утра, когда девочка шла в школу по улице в Куинсе. Подозреваемый подошёл к ребёнку и забрал гаджет, применив силу. После нападения девочка жаловалась на боль в руке, ей оказала помощь школьная медсестра.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина с ребёнком ограбил игровой автомат, похитив из него плюшевого медведя. Чтобы порадовать сына, злоумышленник разбил стекло аппарата прямо на глазах у малыша.
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