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Дерзкий грабитель отобрал у 10-летней девочки мобильный телефон и сбежал на её розовом велосипеде

Эпичный побег безжалостного преступника, крутящего педали на детском велике с бабочками и цветами, попал на видео.

10 октября, 05:47

Кадр из видео © Twitter.com/NYPDTips

Полиция Нью-Йорка разыскивает дерзкого преступника, который украл у десятилетней школьницы мобильный телефон, а затем сбежал на её розовом детском велосипеде, украшенном бабочками. Побег вора под плач раздосадованной жертвы сняли камеры видеонаблюдения.

По данным полиции, всё произошло около 8 утра, когда девочка шла в школу по улице в Куинсе. Подозреваемый подошёл к ребёнку и забрал гаджет, применив силу. После нападения девочка жаловалась на боль в руке, ей оказала помощь школьная медсестра.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина с ребёнком ограбил игровой автомат, похитив из него плюшевого медведя. Чтобы порадовать сына, злоумышленник разбил стекло аппарата прямо на глазах у малыша.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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