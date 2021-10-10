"Не просто чушь, а гораздо хуже": Пушков согласился с Рогозиным по поводу оценки фильма "Марсианин"
По мнению российского сенатора, это не "научная фантастика", как утверждают создатели картины, а пропаганда.
Кадр из фильма "Марсианин" (2015) © Сайт "Кинопоиск"
Член Совета Федерации Алексей Пушков вслед за руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным негативно оценил сюжет фильма "Марсианин" режиссёра Ридли Скотта. По словам сенатора, он, "к несчастью", начал читать книгу, по которой снято это кино, подумав, что это научная фантастика, но быстро бросил, потому что оказалось, что это "не фантастика, а пропаганда".
"Это описание американского космонавта, не имеющего ни чувств, ни психики, ни эмоций — вообще ни одного человеческого качества. Он остался на Марсе, брошенный своей экспедицией, и спокойно живёт, выращивая там картошку, смотря видео и не сходя с ума на мёртвой планете, на минимальном расстоянии 55,67 млн км от Земли. Глупый технологический гимн силе американского духа, у которого нет души", — написал Пушков в Telegram.
Он добавил, что фильм "Марсианин", на его взгляд, "не просто чушь, а гораздо хуже".
Напомним, что дебютный роман Вейера "Марсианин" повествует об оставленном на Марсе астронавте NASA Марке Уотни, который не только выживает в ожидании спасения, но и возвращается на Землю. Роман вышел в 2011 году, а в 2015-м состоялась премьера снятого по книге Вейера фильма "Марсианин" режиссёра Ридли Скотта. Главную роль сыграл Мэтт Деймон, картина претендовала на "Оскар" и завоевала "Золотой глобус".
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