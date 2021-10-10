Член Совета Федерации Алексей Пушков вслед за руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным негативно оценил сюжет фильма "Марсианин" режиссёра Ридли Скотта. По словам сенатора, он, "к несчастью", начал читать книгу, по которой снято это кино, подумав, что это научная фантастика, но быстро бросил, потому что оказалось, что это "не фантастика, а пропаганда".

"Это описание американского космонавта, не имеющего ни чувств, ни психики, ни эмоций — вообще ни одного человеческого качества. Он остался на Марсе, брошенный своей экспедицией, и спокойно живёт, выращивая там картошку, смотря видео и не сходя с ума на мёртвой планете, на минимальном расстоянии 55,67 млн км от Земли. Глупый технологический гимн силе американского духа, у которого нет души", — написал Пушков в Telegram.

Он добавил, что фильм "Марсианин", на его взгляд, "не просто чушь, а гораздо хуже".