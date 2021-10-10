Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибли. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.