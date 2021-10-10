Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане
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Самолёт вылетел из Мензелинска около девяти утра и вскоре перестал выходить на связь.
Лайф публикует список пассажиров, находившихся на борту самолёта L-410, который потерпел крушение в Татарстане сегодня утром.
1. Дербышев Д.
2. Зеленин В.
3. Минибаева О.
4. Пискунов В.
5. Музыченко П.
6. Яковлев Д.
7. Давлетгареев Д.
8. Фахрутдинов В.
9. Тимофеев А.
10. Шарафутдинов Р.
11. Ерёмин А.
12. Соловьёва В.
13. Филинов Д.
14. Прохоров Д.
15. Кузенко С.
16. Самигуллина К.
17. Кублицкий О.
18. Гайфуллин И.
19. Алексеев И.
20. Цывинский А.
Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибли. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.