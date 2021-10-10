Семь человек достали живыми из-под обломков самолёта в Татарстане. Об этом сообщает источник и подтверждает МЧС.

Ранее источник Лайфа в экстренных службах сообщал о 19 погибших в результате крушения воздушного судна. Всего на борту находилось 22 человека.

Напомним, что самолёт с 20 парашютистами и двумя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Татарстане сегодня утром. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска. Лайф публиковал первые фото с места ЧП.