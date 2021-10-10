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Лайф публикует первые фото с места крушения самолёта в Татарстане

В результате крушения, по предварительным данным, погибло 19 человек.

10 октября, 07:08

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места крушения самолёта, принадлежащего мензелинскому аэроклубу, в Татарстане. На снимках видно, что от воздушного судна осталась практически одна груда железа.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Напомним, что, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, 19 человек погибли. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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