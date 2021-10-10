При крушении самолёта в Татарстане, предварительно, погибло 19 человек
Воздушное судно принадлежало мензелинскому аэроклубу. Всего на борту находилось 22 человека, судьба остальных выясняется.
Фото © SHOT
19 человек погибли при крушении самолёта в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает SHOT. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра и почти сразу перестал выходить на связь. На борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Воздушное судно принадлежало мензелинскому аэроклубу. Другие подробности выясняются.
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