НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

При крушении самолёта в Татарстане, предварительно, погибло 19 человек

Воздушное судно принадлежало мензелинскому аэроклубу. Всего на борту находилось 22 человека, судьба остальных выясняется.

10 октября, 06:54
<p>Фото ©<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Фото © SHOT

19 человек погибли при крушении самолёта в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает SHOT. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра и почти сразу перестал выходить на связь. На борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Воздушное судно принадлежало мензелинскому аэроклубу. Другие подробности выясняются.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Парашютист рассказал об обстоятельствах падения самолёта в Татарстане

сегодня в 08:16

СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Татарстане

сегодня в 08:07

Чемпионка Универсиады Леонова объявила о завершении карьеры

сегодня в 08:16

Семеро пострадавших при крушении самолёта в Татарстане доставлены в Мензелинскую ЦРБ

сегодня в 08:03

Семь простых и важных правил об организме, которые должен знать каждый, кому перевалило за 40

сегодня в 08:00

Новости партнеров

Layer 1