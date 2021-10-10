НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автор фильма об основателе "ВКонтакте": Дуров предсказал появление TikTok ещё в 2014 году

По словам журналиста и режиссёра Родиона Чепеля, герой его фильма раньше других понял, что главным источником информации станут короткие видео, а не текст.

10 октября, 07:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров предсказал появление "Тиктока" (TikTok) ещё семь лет назад. Об этом в беседе с Ura.ru. сообщил журналист, режиссёр, автор фильма "Дуров" Родион Чепель.

"Павел Дуров в 2014 году предсказал появление "Тиктока", потому что видел это. Он понимал, что видео будут вертикальными, так как они снимаются на телефон, что поточные кодеки, которые обрабатывают видео, развиваются, и видео будет занимать всё меньше места, и его будет как можно больше. То есть если раньше источником информации был текст, то теперь — видео", — рассказал он.

Лёгкие деньги и пролетарский формат. Чем китайский Tik Tok цепляет россиян?

Лёгкие деньги и пролетарский формат. Чем китайский Tik Tok цепляет россиян?

Ранее стало известно, что российский аналог TikTok назвали Yappy. Релиз первой версии приложения запланирован на конец четвёртого квартала 2021 года. Целевая аудитория приложения — это люди в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлекаются саморазвитием и карьерой, для которых важны материальный успех и личное признание.

Между тем в украинском вузе с нового учебного года открылся первый в мире факультет TikTok. Он заработал на базе Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Ректор университета объяснил, что вуз является брендом, который "покоряет мировое информационное пространство". А "Тикток", в свою очередь, это "медиафеномен", ставший самой популярной соцсетью у молодёжи.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Призывали к насилию против медиков: Дуров объяснил блокировку крупных каналов антипрививочников в Telegram

28 сентября, 20:51

TikTok, Google, Youtube и Viber "упали" вслед за сервисами Facebook

4 октября, 18:24

СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Татарстане

сегодня в 08:07

Семеро пострадавших при крушении самолёта в Татарстане доставлены в Мензелинскую ЦРБ

сегодня в 08:03

Семь простых и важных правил об организме, которые должен знать каждый, кому перевалило за 40

сегодня в 08:00

Новости партнеров

Layer 1