Автор фильма об основателе "ВКонтакте": Дуров предсказал появление TikTok ещё в 2014 году
По словам журналиста и режиссёра Родиона Чепеля, герой его фильма раньше других понял, что главным источником информации станут короткие видео, а не текст.
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Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров предсказал появление "Тиктока" (TikTok) ещё семь лет назад. Об этом в беседе с Ura.ru. сообщил журналист, режиссёр, автор фильма "Дуров" Родион Чепель.
"Павел Дуров в 2014 году предсказал появление "Тиктока", потому что видел это. Он понимал, что видео будут вертикальными, так как они снимаются на телефон, что поточные кодеки, которые обрабатывают видео, развиваются, и видео будет занимать всё меньше места, и его будет как можно больше. То есть если раньше источником информации был текст, то теперь — видео", — рассказал он.
Ранее стало известно, что российский аналог TikTok назвали Yappy. Релиз первой версии приложения запланирован на конец четвёртого квартала 2021 года. Целевая аудитория приложения — это люди в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлекаются саморазвитием и карьерой, для которых важны материальный успех и личное признание.
Между тем в украинском вузе с нового учебного года открылся первый в мире факультет TikTok. Он заработал на базе Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Ректор университета объяснил, что вуз является брендом, который "покоряет мировое информационное пространство". А "Тикток", в свою очередь, это "медиафеномен", ставший самой популярной соцсетью у молодёжи.
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