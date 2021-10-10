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Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане

Всего на борту, по некоторым данным, находилось 22 человека.

10 октября, 07:16

Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане. Видео © LIFE

Лайф публикует первое видео с места падения самолёта L-410 в Татарстане, в результате которого, по предварительным данным, погибло 19 человек.

На кадрах видно, что воздушное судно лежит на брёвнах, вокруг воют сирены. На месте работают экстренные службы.

Лайф публикует первые фото с места крушения самолёта в Татарстане

Лайф публикует первые фото с места крушения самолёта в Татарстане

Напомним, что, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, 19 человек погибли. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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