Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане

Лайф публикует первое видео с места падения самолёта L-410 в Татарстане, в результате которого, по предварительным данным, погибло 19 человек.

Напомним, что, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, 19 человек погибли. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.