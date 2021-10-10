Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане
Всего на борту, по некоторым данным, находилось 22 человека.
Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане. Видео © LIFE
Лайф публикует первое видео с места падения самолёта L-410 в Татарстане, в результате которого, по предварительным данным, погибло 19 человек.
На кадрах видно, что воздушное судно лежит на брёвнах, вокруг воют сирены. На месте работают экстренные службы.
Напомним, что, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, 19 человек погибли. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.
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