В России за 2021 год зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом

В России с начала года зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения. В Российской Федерации <…> и уже летом этого года такой же случай зарегистрирован в Китае", — сообщила главный государственный санитарный врач.