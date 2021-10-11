В России за 2021 год зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом
Ещё один такой же случай был зарегистрирован в Китае летом. Эти примеры признаны Всемирной организацией здравоохранения.
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В России с начала года зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения. В Российской Федерации <…> и уже летом этого года такой же случай зарегистрирован в Китае", — сообщила главный государственный санитарный врач.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии впервые зарегистрировали случай птичьего гриппа. Заражённые гуси содержались на территории вблизи озера, куда могли беспрепятственно попасть как птицы хозяйства, так и перелётные.
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