НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за 2021 год зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом

Ещё один такой же случай был зарегистрирован в Китае летом. Эти примеры признаны Всемирной организацией здравоохранения.

11 октября, 09:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России с начала года зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения. В Российской Федерации <…> и уже летом этого года такой же случай зарегистрирован в Китае", — сообщила главный государственный санитарный врач.

Врач рассказала, какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от птиц

Врач рассказала, какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от птиц

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии впервые зарегистрировали случай птичьего гриппа. Заражённые гуси содержались на территории вблизи озера, куда могли беспрепятственно попасть как птицы хозяйства, так и перелётные.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Башкирии впервые зарегистрировали случай птичьего гриппа

6 октября, 09:39

Попова объяснила Путину, почему он не заболел, проведя целый день рядом с заражённым ковидом

5 октября, 13:26

ВОЗ выступила против ограничений на поездки в ДР Конго, где ребёнок умер от Эболы

сегодня в 01:59

Мишустин: В России стартовал эксперимент с электронными аттестатами

сегодня в 10:04

Четырём знака зодиака надо быть настороже, ведь в октябре их настигнет расплата за ошибки прошлого

сегодня в 10:03

Новости партнеров

Layer 1