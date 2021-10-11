Тела женщины и двух маленьких детей обнаружили под окнами высотки на севере Москвы
По факту убийства двух малолетних возбуждено уголовное дело. Одному из погибших малышей не было и года.
Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
На улице Левобережной на севере Москвы под окнами одного из высотных домов нашли тела женщины и двух малышей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своём телеграм-канале.
"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной", — уточняется в релизе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, предварительно, женщина с двумя детьми на руках выпала из окна. На месте происшествия работают криминалисты, допрашиваются соседи.
Ранее Лайф рассказывал, что тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане. Возгорание потушили, в больницу был доставлен мужчина 1975 года рождения.
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