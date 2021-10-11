Тела женщины и двух маленьких детей обнаружили под окнами высотки на севере Москвы

На улице Левобережной на севере Москвы под окнами одного из высотных домов нашли тела женщины и двух малышей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своём телеграм-канале.

"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной", — уточняется в релизе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, предварительно, женщина с двумя детьми на руках выпала из окна. На месте происшествия работают криминалисты, допрашиваются соседи.