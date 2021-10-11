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Тела женщины и двух маленьких детей обнаружили под окнами высотки на севере Москвы

По факту убийства двух малолетних возбуждено уголовное дело. Одному из погибших малышей не было и года.

11 октября, 08:56
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<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

На улице Левобережной на севере Москвы под окнами одного из высотных домов нашли тела женщины и двух малышей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своём телеграм-канале.

"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной", — уточняется в релизе.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, предварительно, женщина с двумя детьми на руках выпала из окна. На месте происшествия работают криминалисты, допрашиваются соседи.

Ранее Лайф рассказывал, что тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане. Возгорание потушили, в больницу был доставлен мужчина 1975 года рождения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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