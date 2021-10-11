Выловленные из реки под Питером останки могут принадлежать пропавшему в 2011-м первоклашке

Костные останки, обнаруженные в реке Ижора в Ленинградской области, могут принадлежать пропавшему в декабре 2011 года Паше Костюнину. Как сообщил Лайфу источник, скорее всего, возраст погибшего ребёнка, найденного в воде, составляет от пяти до 10 лет. Такое предположение криминалисты сделали, оценив состояние костей черепа и коленных суставов. Паша попадает в эту возрастную категорию — на момент загадочного исчезновения первокласснику было шесть лет.

По словам нашего собеседника, найденный на дне реки труп, скорее всего, мужского пола. Об этом свидетельствуют мужские трусы и общий стиль одежды. При этом личность погибшего пока не установлена.

Работа представителей СКР на месте обнаружения останков. Видео © СУ СКР по Ленинградской области

Сколько именно времени сумка с останками провела в воде, неизвестно, но предполагается, что от года. В реку она могла быть сброшена и 10, и даже 15 лет назад. По данным источника, назначены экспертизы, кроме того, направлены запросы во все ближайшие детские сады и школы. Также проводятся работы со стоящими на учёте семьями, отрабатываются все без вести пропавшие дети, подпадающие под возрастную категорию от пяти до 10 лет.

Как сообщает СУ СК России по Ленинградской области, по факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело "Убийство малолетнего". В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех деталей произошедшего, а также причин и условий совершения преступления.