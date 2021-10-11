"К прыжку готов": Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане
На кадры также попал летательный аппарат L-410, совершивший жёсткую посадку. Напомним, на его борту находилось 22 человека, 16 из которых погибли.
Фото © LIFE
Опубликовано последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось последнее видео с парашютистами в Татарстане, снятое за несколько минут до взлёта, завершившегося крушением самолёта L-410.
В ролике участники полёта по очереди называют имена и, вероятно, по традиции говорят: "К прыжку готов". При этом парашютисты и инструкторы улыбаются, обмениваются шутками и смеются. На кадры также попал и самолёт L-410, который совершил жёсткую посадку, — видео парашютисты снимали на его фоне.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. На борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, но позже стало известно, что выжили шестеро. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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