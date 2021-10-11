В распоряжении Лайфа появилось последнее видео с парашютистами в Татарстане, снятое за несколько минут до взлёта, завершившегося крушением самолёта L-410.

В ролике участники полёта по очереди называют имена и, вероятно, по традиции говорят: "К прыжку готов". При этом парашютисты и инструкторы улыбаются, обмениваются шутками и смеются. На кадры также попал и самолёт L-410, который совершил жёсткую посадку, — видео парашютисты снимали на его фоне.