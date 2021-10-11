В России выявлено 29 409 случаев коронавируса за сутки
Это второе по величине значение с начала пандемии. Лишь 24 декабря прошлого года суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935 случаев.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России выявили 29 409 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперштаб. Это второе по величине значение за пандемию: выше было только 24 декабря прошлого года, когда суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935 случаев. Общее количество инфицированных в нашей стране увеличилось до 7 804 774 человек.
Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+5002 человека), Петербурге (+2931), Подмосковье (+2184), Самарской области (+705 человек), Нижегородской области (+658) и Башкирии (+610).
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус. По словам врачей, тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
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