В России выявлено 29 409 случаев коронавируса за сутки

В России выявили 29 409 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперштаб. Это второе по величине значение за пандемию: выше было только 24 декабря прошлого года, когда суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935 случаев. Общее количество инфицированных в нашей стране увеличилось до 7 804 774 человек.