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В России выявлено 29 409 случаев коронавируса за сутки

Это второе по величине значение с начала пандемии. Лишь 24 декабря прошлого года суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935 случаев.

11 октября, 08:35
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России выявили 29 409 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперштаб. Это второе по величине значение за пандемию: выше было только 24 декабря прошлого года, когда суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935 случаев. Общее количество инфицированных в нашей стране увеличилось до 7 804 774 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+5002 человека), Петербурге (+2931), Подмосковье (+2184), Самарской области (+705 человек), Нижегородской области (+658) и Башкирии (+610).

В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько длится заболевание ковидом

В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько длится заболевание ковидом

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус. По словам врачей, тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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