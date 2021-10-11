Установлено место продажи технического спирта, которым насмерть отравились жители Оренбуржья
Эта опасная жидкость используется для изготовления антикоррозийных составов. Почему подозреваемые решили изготавливать из неё суррогатный алкоголь, выясняет следствие.
Правоохранители нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления суррогатного алкоголя в Оренбургской области. Он располагается в Уфе, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено место приобретения жидкости, из которой жители Орска изготовили суррогатный алкоголь", — сказано в релизе.
Так, коммерческая организация, где был куплен спирт под названием "ингибитр технический", находится в Уфе. Уточняется, что эта жидкость используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов. Сейчас сотрудники полиции и следователи выясняют законность реализации опасной жидкости этой организацией.
Напомним, смертельное отравление в Оренбуржье случилось 7 октября. Изначально сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти и постепенно увеличилось до 34. По данному делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека.
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