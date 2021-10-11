Установлено место продажи технического спирта, которым насмерть отравились жители Оренбуржья

Правоохранители нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления суррогатного алкоголя в Оренбургской области. Он располагается в Уфе, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено место приобретения жидкости, из которой жители Орска изготовили суррогатный алкоголь", — сказано в релизе.

Так, коммерческая организация, где был куплен спирт под названием "ингибитр технический", находится в Уфе. Уточняется, что эта жидкость используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов. Сейчас сотрудники полиции и следователи выясняют законность реализации опасной жидкости этой организацией.