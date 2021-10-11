Дезинсектора перевели под домашний арест по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Суд изменил меру пресечения дезинсектору Антону Котову, работавшему в супермаркете "Магнит" перед смертельным отравлением арбузом бабушки и внучки в Москве. Его отправили под домашний арест, сообщил адвокат Андрей Сергеев.

"Да, его действительно отпустили под домашний арест. Мотивировка будет в решении суда, но мы её получим чуть попозже. Но я думаю, что из-за неоднозначности обвинения", — сказал юрист Лайфу.