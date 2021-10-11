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Дезинсектора перевели под домашний арест по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Как уточнил адвокат мужчины, обвинение в адрес его подзащитного изначально вызывало много вопросов, которые сторона защиты пыталась осветить.

11 октября, 08:09
<p>Скриншот видео © LIFE / Пресненский районный суд Москвы</p>

Скриншот видео © LIFE / Пресненский районный суд Москвы

Суд изменил меру пресечения дезинсектору Антону Котову, работавшему в супермаркете "Магнит" перед смертельным отравлением арбузом бабушки и внучки в Москве. Его отправили под домашний арест, сообщил адвокат Андрей Сергеев.

"Да, его действительно отпустили под домашний арест. Мотивировка будет в решении суда, но мы её получим чуть попозже. Но я думаю, что из-за неоднозначности обвинения", — сказал юрист Лайфу.

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По словам Сергеева, изначально обвинение сотрудника частной фирмы ООО "Областной центр дезинфекции" вызывало много вопросов, которые сторона защиты пыталась осветить.

Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Позже дезинсектора Антона Котова арестовали до 10 ноября 2021 года. При этом в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верили ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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