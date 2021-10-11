Попавший в реанимацию с ковидом певец Серов находится в сознании
По словам его пиар-директора, в состоянии артиста присутствует положительная динамика. Однако о поражении лёгких собеседник говорить не стал.
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Народный артист России Александр Серов, попавший в больницу с коронавирусом, находится в сознании. Об этом Лайфу рассказал его пиар-директор Егор.
"По поводу поражения [лёгких] ничего не буду говорить. Да, он в сознании", — заявил наш собеседник.
Пиар-директор также заметил, что в состоянии артиста врачи отмечают положительную динамику.
Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. По данным СМИ, у 67-летнего певца поражено 75% лёгких.
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