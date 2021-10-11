В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках

Для проверки вероятности заражения потребуется только паспорт, а результат будет готов в течение 15 минут.

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Тест можно будет сделать в 20 общественных местах и МФЦ, а результат станет известен уже в течение 15 минут. О том, как будет организован процесс, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.

"Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт (или свидетельство о рождении для детей). Во всех точках предусмотрена понятная навигация — место экспресс-тестирования легко найти", — говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пройти тестирование можно с 10:00 до 20:00 в десяти центрах госуслуг "Мои документы" и десяти популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Полный список точек: Офис "Мои документы" в ТЦ "Афимолл Сити";

Офис "Мои документы" в ТЦ Columbus;

Офис "Мои документы" в ТРЦ "Щёлковский";

Офис "Мои документы" в ТРЦ "Метрополис";

Офис "Мои документы" в Leroy Merlin на Рязанском проспекте;

Офис "Мои документы" в ТЦ "Спектр";

Центр госуслуг Крылатское;

Центр госуслуг Лосиноостровский;

Центр госуслуг Митино;

Центр госуслуг Некрасовка;

ГУМ;

ЦУМ;

ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе;

ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте;

"Л-153";

"Ереван Плаза";

"Калейдоскоп";

"Океания";

"Щука";

Фудмолл "Депо".

Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Они показали эффективность в 85%, а число ложноположительных составило всего 2%.

"Экспресс-тест показывает, что человек потенциально может являться носителем вируса. Факт заболевания подтверждается врачом после получения результата ПЦР", — добавили в оперштабе.

В случае если результат экспресс-теста оказался положительным, гражданина пригласят в отдельный кабинет на бесплатный ПЦР. После забора материала его попросят отправиться домой, по возможности минимизировав контакты, и оставаться там до получения результата ПЦР, который придёт в течение суток. Если и он окажется положительным, к пациенту домой придёт врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.