В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках
Фото © Агентство "Москва" / Cофья Сандурская
Для проверки вероятности заражения потребуется только паспорт, а результат будет готов в течение 15 минут.
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Тест можно будет сделать в 20 общественных местах и МФЦ, а результат станет известен уже в течение 15 минут. О том, как будет организован процесс, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.
"Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт (или свидетельство о рождении для детей). Во всех точках предусмотрена понятная навигация — место экспресс-тестирования легко найти", — говорится в сообщении.
Как уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пройти тестирование можно с 10:00 до 20:00 в десяти центрах госуслуг "Мои документы" и десяти популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Полный список точек:
- Офис "Мои документы" в ТЦ "Афимолл Сити";
- Офис "Мои документы" в ТЦ Columbus;
- Офис "Мои документы" в ТРЦ "Щёлковский";
- Офис "Мои документы" в ТРЦ "Метрополис";
- Офис "Мои документы" в Leroy Merlin на Рязанском проспекте;
- Офис "Мои документы" в ТЦ "Спектр";
- Центр госуслуг Крылатское;
- Центр госуслуг Лосиноостровский;
- Центр госуслуг Митино;
- Центр госуслуг Некрасовка;
- ГУМ;
- ЦУМ;
- ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе;
- ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте;
- "Л-153";
- "Ереван Плаза";
- "Калейдоскоп";
- "Океания";
- "Щука";
- Фудмолл "Депо".
Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Они показали эффективность в 85%, а число ложноположительных составило всего 2%.
"Экспресс-тест показывает, что человек потенциально может являться носителем вируса. Факт заболевания подтверждается врачом после получения результата ПЦР", — добавили в оперштабе.
В случае если результат экспресс-теста оказался положительным, гражданина пригласят в отдельный кабинет на бесплатный ПЦР. После забора материала его попросят отправиться домой, по возможности минимизировав контакты, и оставаться там до получения результата ПЦР, который придёт в течение суток. Если и он окажется положительным, к пациенту домой придёт врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.