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Регион
Опубликовано 11 октября 2021, 07:27
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В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках

Фото © Агентство "Москва" / Cофья Сандурская

Фото © Агентство "Москва" / Cофья Сандурская

Для проверки вероятности заражения потребуется только паспорт, а результат будет готов в течение 15 минут.

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Тест можно будет сделать в 20 общественных местах и МФЦ, а результат станет известен уже в течение 15 минут. О том, как будет организован процесс, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.

"Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт (или свидетельство о рождении для детей). Во всех точках предусмотрена понятная навигация — место экспресс-тестирования легко найти", — говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пройти тестирование можно с 10:00 до 20:00 в десяти центрах госуслуг "Мои документы" и десяти популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Полный список точек:

  • Офис "Мои документы" в ТЦ "Афимолл Сити";
  • Офис "Мои документы" в ТЦ Columbus;
  • Офис "Мои документы" в ТРЦ "Щёлковский";
  • Офис "Мои документы" в ТРЦ "Метрополис";
  • Офис "Мои документы" в Leroy Merlin на Рязанском проспекте;
  • Офис "Мои документы" в ТЦ "Спектр";
  • Центр госуслуг Крылатское;
  • Центр госуслуг Лосиноостровский;
  • Центр госуслуг Митино;
  • Центр госуслуг Некрасовка;
  • ГУМ;
  • ЦУМ;
  • ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе;
  • ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте;
  • "Л-153";
  • "Ереван Плаза";
  • "Калейдоскоп";
  • "Океания";
  • "Щука";
  • Фудмолл "Депо".

Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Они показали эффективность в 85%, а число ложноположительных составило всего 2%.

"Экспресс-тест показывает, что человек потенциально может являться носителем вируса. Факт заболевания подтверждается врачом после получения результата ПЦР", — добавили в оперштабе.

В московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус
В московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус

В случае если результат экспресс-теста оказался положительным, гражданина пригласят в отдельный кабинет на бесплатный ПЦР. После забора материала его попросят отправиться домой, по возможности минимизировав контакты, и оставаться там до получения результата ПЦР, который придёт в течение суток. Если и он окажется положительным, к пациенту домой придёт врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.

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Александра Вишнякова
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